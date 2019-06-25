İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hacılar'da cadde ve sokaklara kilitli parke

Hacılar Belediyesi tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen kilitli parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye olarak daha kaliteli bir ulaşım hizmeti sunabilmek için ilçe genelinde özellikle ara cadde ve sokaklarda kilitli parke çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Özdoğan; “Yaz aylarının gelmesi ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin vatandaşlarımızın ulaşımlarını kolaylaştırmak için yaptığı, kilitli parke çalışmaları ilçe genelinde tüm hızı ile devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda Yediağaç Caddesi, Derin Çıkmazı, Eşmecik Caddesi, Putur Arası Sokak, Tıngıroğlu Sokak, Bilge Çıkmazı, Çiftlik Sokak'ta parke taşı döşeme çalışmaları yapıldı. Vatandaşlarımızın refahı için yaptığımız çalışmalara planlarımız doğrultusunda devam ediyoruz. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.