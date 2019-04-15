Hacılar'da çalışmalar olduğu yerden devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mesai mefhumu gözetmeksizin hafta sonu da yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bilal Özdoğan, “Hacılar Belediyesi olarak olduğumuz yerden çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Yediağaç ve Beğendik Mahallelerinde hafta sonu yürütülen yeni imar yolu açma çalışmalarını yerinde inceleyerek, Fen İşleri Müdürü Mustafa Palaz'dan bilgi aldı.

Mahalle sakinleriyle de sohbet ederek sorunlarını dinleyen Başkan Özdoğan; “Hacılar belediyesi olarak olduğumuz yerden çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün burada Yediağaç Mahallesi İnnice mevkiinde 600 bin metrekarelik bir alanın imar çalışmalarını tamamladık. Bu alanı çok yakından ilgilendiren imar yollarının açılması çalışmasına bugün itibari ile tüm ekiplerimiz başladı. Buradaki alt yapı çalışmalarını da ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşüp koordineli olarak yapacağız. Burada yürüttüğümüz çalışmalar sadece bu alanda yaşayanları değil bu alanın hemen yakınındaki vatandaşlarımızın hayatını da kolaylaştıracak çalışmalar olduğunu hasletten belirtmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çalışan arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum.“ ifadelerini kullandı.

Yeni imar yollarının açılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren mahalle sakinleri de Başkan Özdoğan ve ekibine hafta sonu dinlemeksizin yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür etti.