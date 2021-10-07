Hacılar'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Hacılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilçede görev yapan din görevlileri yemekte bir araya geldi.

Hacılar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Hacılar Belediye Başkan Vekili Bekir Tuğrul, İl Müftü Vekili Mehmet İzci, Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman, Hacılar İlçe Müftüsü Yusuf Ay, cami ve din görevlileri katıldı. Programın açılışında konuşan Hacılar İlçe Müftüsü Yusuf Ay, Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Hacılar Belediyesi ile ortak etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Ay, yapılan etkinliğin geleneksel hale getirileceğini belirterek bu yıl kutlamaların vefa üzerine gerçekleştirildiğini bu bağlamda Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan'a müftülüğe verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Hacılar Belediye Başkan Vekili Bekir Tuğrul da Din Görevlileri Haftası'nı kutlayarak Başkan Özdoğan'ın selamını iletti. Tuğrul her zaman din görevlilerinin yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi. İl Müftü Vekili Mehmet İzci de Hacılar Belediyesi'ne ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. İzci, din görevlilerinin her zaman vatandaşla iç içe, güler yüzlü olması gerektiğini belirtti.

Program konuşmaların ardından, emekli olan ve görev yerleri değişen din görevlilerine plaket takdimiyle son buldu.