Hacılar'da 'Çanakkale Şehitlerine' Şiir Okuma Yarışması

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl dönümü nedeniyle Hacılar Müftülüğü tarafından liseler arası milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un “Çanakkale Şehitlerine” isimli şiirini ezbere okuma yarışması düzenlendi.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un “Çanakkale Şehitlerine” isimli şiirini ezbere okuma yarışmasında ilçe genelindeki liselerde öğrenim gören öğrenciler kıyasıya yarıştı.

Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, Ak Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, İlçe Müftüsü Mehmet Özbek, Belediye Meclis Üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı programın açılış konuşmasını yapan Müftü Mehmet Özbek, “Biz vatanımıza sahip çıkacağız. Mukaddesatımıza sahip çıkacağız ve bir daha istiklal marşı yazdırma durumuna düşmeyeceğiz demiştik. İnşallah düşmeyeceğiz. Ama vatanımızı, mücadelemizi devam ettirmek için koruma mücadelesini devam ettirmek için de zaman zamanda sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bu sıkıntılarda bana değmeyen yılan bin yaşasın demiyoruz, diyemiyoruz. Bu yüzden de geçmişi unutmamak lazım. Geleceğe hazır olmak için geçmişten alacağımız ibretler olacaktır. Bu ibretlerin de bugün bir hissesini yaşıyoruz. Çanakkale şehitlerine adlı şiirimizin, merhum Mehmet Akif'in şiirinin yarışmasını yapıyoruz inşallah. Şunu ben çok önemsiyorum. Mehmet Akif Çanakkale'yi görmedi. Çanakkale'de bulunmadı. Çanakkale'yi bizzat müşahede etmedi. Sadece uzaktan dinledikleriyle bu kadar yazdı. Eğer birde görseydi neler yazardı artık onu tahmin etmemiz çok zor.” şeklinde konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, burada yaptığı konuşmada,

“Çanakkale şehitlerine atfedilen bir şiir yarışması, Çanakkale'nin ne olduğunu nasıl bir muazzam bir kahramanlık mücadelesini olduğunu göstermenin ifade etmenin, bu vatanın hangi badirelerden geçtiğini, ülkemizin hangi küffar ordusuyla karşı karşıya kalıp bu işlerden nasıl Cenabı Allah'ın izniyle zaferle çıktığının apaçık göstergesidir. O gün Çanakkale'de yazılan, atılan imzanın, dün çok yakın tarihimizde 15 Temmuz da Allah muhafaza vatanımızı bölmek isteyenlerin, hainlerin nasıl bir karşılık aldığının da açık bir göstergesidir. Bu çok şey ifade ediyor. İnşallah bende tüm gençlerimizin, öğrencilerimizin Ülkemizde yaşayan aslında herkesin Çanakkale'yi mutlaka görmesini istiyorum. Bizde bu anlamda yerel yöneticiler olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu açıklıkla ifade etmek istiyorum. Milli şairimiz büyük üstat Mehmet Akifimizin de dediği gibi Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın, bu millete sıkıntı vermesin. Bunun içinde durmadan çalışmamız gerekiyor. Milli manevi değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Yerel yöneticiler olarak ilçemizin fiziki işleri kadar manevi işlerinde ne kadar önem arz ettiğini bir kez daha müşahede etmiş oluyoruz. İnşallah bu bağlamda da biz manevi işlerde Müftülüğümüzle ilçemizin diğer kurumlarıyla hep birlikte güzel işler yapmayı hedeflediğimizi de buradan ifade etmek istiyorum.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un “Çanakkale Şehitlerine” isimli şiirini ezbere okuma yarışmasına katılan öğrenciler kıyasıya yarıştı. Ardından Hacılar Müftüsü Mehmet Özbek başkanlığındaki komisyonun yarışmacıları değerlendirmesi sonucu dereceye girenler belirlendi.

Buna göre Mertcan Bayram birinci olurken İkinci Seyde Aydın, üçüncü ise Mustafa Tuna oldu. Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi.