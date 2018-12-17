Hacılar'da Çok Orjinal Bir Oyun

Hacılar Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Düşler Sahnesi Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen “Çok Orijinal Bir Oyun” isimli tiyatro oyunu Hacılar'da sahnelendi.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezinde sahnelenen 2 perdelik komedi türündeki tiyatro oyunu seyirciler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Senaryosunu Savaş Dinçel'in yazdığı, Yönetmenliğini Mustafa Özer'in yaptığı ve ERÜ Düşler Sahnesi Tiyatro Topluluğu oyuncuları tarafından sahnelenen “Çok Orijinal Bir Oyun” isimli tiyatro oyununda, dokuz kişi çocukluk günlerini anmak için otuz yıl sonra bir araya gelir. Zamanla kaybolan düşler, bulunamayan çocukluk ve değerlerin başkalaşmasına ayna tutmaktadır.

Tiyatro oyununun sonunda Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Yönetmen Mustafa Özer ve ERÜ Düşler Sahnesi Tiyatro Topluluğu oyuncuklarını tebrik ederek çiçek takdim etti.