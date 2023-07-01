Hacılar'da Geleneksel Bayramlaşma

Hacılar İlçesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Parkı'nda gerçekleşen bayramlaşma programına AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, belediye meclis üyeleri, parti, oda ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı. Hacılar İlçesi geleneksel bayramlaşma programında ilk olarak kürsüye gelen ve bayramın ibadet, paylaşmak, birlik ve beraberlik olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; “Kurban tabii ki sevgiyi, huzuru, barışı, birlikteliği, kardeşliği paylaşmaktır. Dolayısıyla yüce rabbim kestiğimiz kurbanları, huzuru dergahında kabul eylesin. Şu an kutsal topraklarda hac farizasını yerine getiren Müslüman mümin kardeşlerimizin de haccını kabul eylesin inşallah. Kurban bu vesileyle başta tabii ki ailelerimize, milletimize ve tüm İslam Alemi'ne de hayırlar getirsin diye dua ediyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz dünyada Türkiye'nin durumu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve içinde yaşanılan gelişmelerde Türkiye'ye ne kadar ihtiyaç olduğu gün gibi ortada. Dünyada bu işlerin üstesinden gelebilecek bir liderle birlikte de Türkiye Yüzyılı'nı yaşamaktan da duyduğumuz gururun onurun da altını çizmek isterim. Rabbim birliğimizi daim eylesin” dedi. Kurban bayramında 34 personel ve 17 araçla hizmet verdiklerini ifade eden Başkan Özdoğan; “Bayramın birinci gününden itibaren hiç ara vermeden temizlik, park-bahçeler ve fen işleri müdürlüğümüzle şu ana kadar 500 tonluk atığı toplamış durumdayız. Ben buradan çalışan tüm kardeşlerime de teşekkür etmek istiyorum. Bizleri bu günde yalnız bırakmayan Sayın vekilime kıymetli iş adamlarımıza, tüm hemşerilerimize, vatandaşlarımıza buraya kadar teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise yaptığı konuşmada; “Öncelikle bayramınızı tebrik ediyoruz. Allah nice nice bayramlara birlik beraberlik içerisinde ulaştırsın diye ümit ediyoruz. Bayramlaşma vesilesiyle ziyaret ettiğimizde aslında AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak şehrimizdeki ilçelerimiz arasında en yüksek oyu aldığımız bazen birinci, bazen ikinci olan ilçemizdeyiz. Allah bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi, teşkilatımızın gücünü daim etsin. Şimdi tekrar yeniden çalışmaya başlayacağız. Bayram ertesi yüksek bir tempo ile hem mecliste bizleri hem de sahada sizleri bekleyen bir tempo var. Bu tempoda da inşallah nasıl 28 Mayıs'ta yüzümüzün akıyla çıkabildiysek inşallah 31 mart 2024 seçimlerinde de Kayseri'deki 17/0'ı devam ettirmek istiyoruz. Bu yeter mi yetmez diyoruz. Allah'ın izniyle İstanbul, Ankara, Antalya nereleri alamadıysak bu seçimde oraları da almayı murat ediyoruz. Çünkü biz teşkilatımıza güveniyoruz. Teşkilatımızın katkısı ve gayreti, gece gündüz dua eden insanları olduğu müddetçe bunun çok uzak olmadığını tahmin ediyoruz. Cenab-ı Allah belediye başkanlarımıza ve bizlere güç kuvvet daim eylesin. Cenabı Allah hepinizin hatırını daim eylesin, ailenize bereket versin. Cenab-ı Allah hepinize sıhhat afiyet versin, bayramınız kutlu olsun. Cenabı Allah nicelerine ulaştırsın diye dua ediyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programı, Hacılar Camikebir imam hatibi Cengiz Çam tarafından yapılan dua ve protokolün vatandaşlarla bayramlaşması ile son buldu.