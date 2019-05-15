Hacılar'da haşere ile daha etkin mücadele yapılacak

Hacılar Belediyesi'nce ilçe genelinde sivrisinek, karasinek ve larvaya karşı ilaçlama çalışmalarına başlandı. Bu manada haşere ile etkin mücadele için alınan ilaçlama makinası araç parkuruna eklendi.

Hacılar Belediyesi ekipleri tarafından havaların ısınması ile birlikte özellikle çöp ve su birikintileri, rögarlar, arklar, sazlık ve bataklık alanlar, durgun ve az akan sular, mahalle, cadde ve sokak aralarında boş arsalar, hayvancılıkla uğraşılan alanlar ve pazar yerlerinde sivrisinek, karasinek ve larva üremesine neden olabilecek alanların ilaçlanmasına başlandı.

İlçe genelinde yapılan ilaçlamanın daha da etkin bir şekilde yürütülmesi adına araç parkuruna, yeni ilaçlama makinasının da dahil edildiğini söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı açıklamada, “Bahar döneminde ilçemizde haşere, uçkun, larva ile mücadelemizi başlatmış bulunuyoruz. Bu mücadelede en üst seviyede başarı sağlamak amacıyla belediye bünyesine kattığımız ilaçlama makinamız da bugün itibariyle hizmete girmiş bulunuyor. Bu anlamada ilçemiz genelinde yine yaz mevsiminde insanlarımızı rahatsız eden karasinek, sivrisinekle de ilgili mücadelemizi bu makine ile daha etkin halde yapabilme imkanına kavuşacağız. Ben bu noktada hemşerilerimizin hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yazın ilerleyen dönemlerinde çöplerine dikkat etmelerini, hayvancılıkla iştigal eden hemşerilerimizin de veteriner hekimimizin bildirdiği uyarılara dikkat etmesini rica ediyorum. Çevre sağlığına önem göstererek bu yaz mevsimini de inşallah sağlıkla sıhhatle geçirelim. Hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.