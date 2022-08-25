Hacılar'da imar yolu çalışmaları sürüyor. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 2022 yılının ilk 8 aylık döneminde vatandaşa daha iyi hizmet verilmesi amacıyla 5 kilometrelik imar yolu çalışmalarının yılsonuna kadar süreceğini belirtti.

Başkan Özdoğan, Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla alakalı yaptığı açıklamada yapılan her işin Hacılar ilçe halkına daha iyi hizmet verebilmek adına yapıldığını söyledi. Özdoğan, ilçede gerçekleştirilen gerek yol yapım çalışmaları gerekse üst yapı çalışmalarıyla ilçe halkına daha iyi hizmet verebilmek için 2022 yılını dolu dolu geçirdiklerini belirtti.

Başkan Özdoğan, “2022 yılında ilçemiz genelinde toplamda 5 kilometrelik imar yolu, imar planına göre açılmıştır ve çalışmalarımız yılsonuna kadar devam edecektir. Amacımız her zaman vatandaşlarımızın daha konforlu ve güzel alanlarda yaşayabilmesi. Bunun içinde bütün gücümüzle hizmet etmeye gayret edeceğiz. İlçemizde bozulan yolların yapımı için asfalt ve kilitli parke yol çalışması işleri de aralıksız sürecek” dedi.