Hacılar'da karla mücadele tüm hızıyla devam ediyor

Gece saatlerinden itibaren başlayan ve ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araç ve yaya ulaşımının aksamaması, günlük yaşamın kesintiye uğramaması için çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, başta ana arterler olmak üzere kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Kar yağışının görüldüğü ilk andan itibaren çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerektiğinde, 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini vurgulayan Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, "Biz sabah saat dörtten itibaren 11 araç 40 personel ile gerek tuzlama gerek kar küreme ve temizleme işlemlerini büyük bir gayret içerisinde yapmaktayız. Bu alandaki bizim önceliğimiz özellikle ana arterler ve ana arterlere bağlı bağlantı yollarının açılması hususudur. Çünkü halkımızın iş yerlerine ulaşması, ilçe merkezine ve şehir merkezine ulaşması açısından ana bağlantılar öncelik arz etmektedir. İlerleyen saatler içerisinde de diğer sokak ve caddelerimizin açılma işlemlerine devam etmekteyiz. İnşallah rabbim bereketiyle karını ilçemize, ülkemize yağdırıyor. Rabbimin bu nimetine biz kar felaketi değil karda hayatı kolaylaştırma işlemi diyoruz.

Halkımızdan bir istirhamımız da lütfen bu şartlarda kar lastiklerini eksik etmesinler. Hem yasa gereği hem can güvenliği gereği. Bir diğer hususta ivedi durumlarda özellikle sağlık hususlarında engelli durumlarında hastane durumlarında veya acil ihtiyaç durumlarında Fen işleri Müdürlüğümüzün 442 37 77 nolu telefonunun 24 saat açık olduğunu, ihtiyaç durumunda vatandaşlarımızı bulundukları yerlerden araçlarımızla alıp ihtiyaçlarını gidermeye hazır olduğumuzu da özellikle belirtmek istiyorum.” şeklinde konuştu.