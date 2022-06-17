Hacılar'da karne heyecanı

2021-2022 Eğitim Öğretim yılının tamamlanmasının ardından Hacılar'da da karne heyecanı yaşandı. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, “İnşallah geleceğimiz olan öğrencilerimiz eğitimlerini başarıyla tamamlayarak memlekete faydalı birey olurlar” dedi.

Saffet Arslan İlkokulu öğrencileri ile karne dağıtım töreninde bir araya gelen Başkan Özdoğan, karne alan öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Öğrencilere tek tek karnelerini dağıtan Başkan Özdoğan, yaz tatili boyunca kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Karne dağıtım töreninde konuşan Saffet Arslan İlkokulu Müdürü Kasım Buçaklar, “2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğitim öğretim dönemimiz içerisinde korona virüs nedeni ile çok ciddi sıkıntılar yaşadık ama kıymetli öğretmen, veli ve öğrencilerimizin sayesinde sıkıntılarımızı aştık” diyerek Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'da öğrencilerle birlikte bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özdoğan, “İnşallah öğrencilerimiz eğitimlerini başarıyla tamamlayarak memlekete faydalı birer bireyler olurlar” dedi.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bisiklet il birinciliği müsabakasında takım halinde Kayseri 1.cisi olan Saffet Arslan İlkokulu öğrencilerine madalya ve başarı belgelerini takdim ederek bisiklet hediye edildi.