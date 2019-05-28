Hacılar'da Mayıs Ayı Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Gürdoğanlar Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıya, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İlçe genelinde tespit edilen talep, istek ve şikâyetleri, mahalle muhtarları aracılığıyla Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ile birlikte değerlendiren Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacıların refahı, vatandaşların sorunlarının ve taleplerinin çözüme kavuşturulması amacıyla tüm kurumların birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Toplantıda daire amirleri, kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.