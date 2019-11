Hacılar'da Mevlid-i Nebi haftası programı

Hacılar Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yılın teması olarak belirlenen "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen Programa Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Müftü Vekili Yaşar Bolat, İlçe Protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşının okunması ve Kur'an-ı Kerim Tilavetinin ardından programın açılış konuşmasını yapan İncesu Müftüsü ve Hacılar Müftü Vekili Yaşar Bolat, “Mevlid-i Nebi haftası bu sene temamız aile. Şu an da bir aile buluşmasıyız aslında. Kuran-ı Kerim'in her suresinde aileden mutlaka bir bireyden bahseder. Bir kuruldan bahseder. Ailenin bir sorununa çözüm önerileri getirir ve hedefler gösterir. Rabbim bizi ehli beyitten eylesin. İnanıyoruz sevgili peygamber efendimize. Ona inanan İslam alemi Müslümanlar bir ailedir. Şu anda biz böyle aile buluşmasındayız. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah Sevgili Peygamber Efendimizi doğru anlamayı, onun hayatını doğru öğrenmeyi, hayatımızın her tarafına aile hayatına bireysel hayatına yansıtmayı nasip ve müyesser eylesin. Sevgili peygamber efendimizde bu topluluktan haberdar eylesin.” dedi.

“KARDEŞİNİZ OLARAK SİZİN YANINDAYIZ”

Katılımcılara seslenerek aile kurumuna önem verilmesini isteyen ve yerel yönetimler olarak tüm ailelerin yanında olduklarını belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Bir kardeşiniz olarak bu güzel ilçenin büyük ailesinin bir ferdi olmaktan da ayrı bir gurur duyduğumu onur duyduğumu da belirtmek istiyorum. Bu büyük ilçede bu güzel ilçede bu büyük ailede sizlerin yanında emrinde olmaya her zaman hazır olduğumuzu da ayrıca beyan ediyorum. Efendimizin aile, gençlik ve hayata dair eserleriyle ilgili diyanet işleri başkanlığımızın çok güzel eserleri var. Bunları da mümkün mertebe gençlerimize, çocuklarımıza belediyemize oluşturduğumuz kütüphanede hediye etmeye çalışıyoruz. Hediye ettiğimiz kitapların da okunmasını özellikle istirham ediyorum. Okunarak hayatımıza yön verilmesini efendimizin hayatını da esas almamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.” İfadelerini kullanıldı.

Sinevizyon gösteriminin ardından Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Akyürek tarafından “Peygamberimiz ve Aile” konulu konferans verildi.

Programın sonunda Hacılar Hacı Şükrü Baktır Kur'an Kursu öğrencileri arasında düzenlenen hadis yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.