Hacılar'da okullar eğitime hazır

Hacılar Belediyesi temizlik ekipleri tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi öncesi öğrencilere ve öğretmenlere temiz ve sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla ilçe sınırlarında ki okulların sıhhi mekanları patojen (hastalık yapıcı) mikroorganizmalara karşı hijyenik temizliği ile haşere ve diğer zararlılara karşı ilaçlama yapıldı. Eğitim kurumlarında sağlıklı bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yapılan çalışmanın Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylı ve alanında yeterlilik kriterlerini sağlayan ekiplerce yapıldığını söyledi.

Eğitime önem verdiklerini ifade eden Başkan Özdoğan, “Belediye olarak her konuda eğitime destek olma gayreti içerisindeyiz. Daha sağlıklı bir nesil yetişmesi için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Bu manada 2019-2020 eğitim - öğretim yılı öncesi kurduğumuz ‘Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi' tarafından öğretmen ve öğrencilerimizin daha temiz bir ortamda eğitim faaliyetlerini yürütebilmeleri için okullarda, fiziki temizliğin yanında mekanların hijyenik temizliğini de yaptırarak dezenfekte ediyoruz. Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibimiz rutin olarak belirli aralıklarla çalışmalarına devam edecek. Bu vesile ile yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.