Hacılar'da pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmadı

Bilal Özdoğan, pandemi sürecinde Hacılar ilçesindeki ihtiyaç sahibi aileler için ilgili bakanlık ve hayırseverler aracılığıyla 6,5 Milyon TL ulaştırıldığını söyledi. Başkan Özdoğan, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde tam kapanma sürecinde 300 aileye 1100'er TL tam kapanma sosyal yardımı yapıldığını da hatırlatarak ilgililere teşekkür etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan pandemi sürecine rağmen Ramazan ayının dolu dolu geçtiğini söyleyerek ilçede ihtiyaç sahibi tüm ailelere ulaşıldığını belirtti. Başkan Özdoğan, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek yapılan yardımlarla ilgili şöyle konuştu;

“Bu Ramazan ayında da geçtiğimiz Ramazan ayında olduğu gibi güzel ilçemizde Ramazan'ın ruhuna uygun yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığını gözlemledik. Bu manada Devletimiz, hayırseverlerimiz ihtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanında oldu. Devletimizin pandeminin doğduğu ilk günden itibaren bugüne kadar ilçemize yaptığı sosyal yardım miktarının 6,5 milyon lira olduğunun altını çizmek istiyorum. Ramazan ayı boyunca da hayırseverlerimizin 500 Bin TL'lik nakdi ya da ayni desteklerini ilgili hanelere ulaştırmış bulunuyoruz. Ramazan ayının son 10 gününde de yine ilgili bakanlığımız tarafından 300 ailemize 1.100 TL'lik tam kapanma sosyal yardımları da ulaştırmış bulunuyoruz. Çok şükür ramazanımız dolu dolu birlik ve beraberlik içerisinde geçti. Bu vesileyle yardım yapan tüm hayırseverlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm ilçe halkımıza da sağlık sıhhat dilerken herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”