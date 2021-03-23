Hacılar'da parke ve bordür ihalesi

İhaleye 5 firma katılım sağladı.

Fen İşleri Müdürlüğü'nce ilçe genelinde kullanılmak üzere 75 bin metrekare kilitli parke, 30 bin metrekare bordür ve 5 bin metrekare beton yağmur oluğu alımı ve yapılması işi ihalesine Yazı İşleri Müdürü Ahmet Hökelek başkanlık etti.

İhaleye 5 firma katılım sağlarken firmaların teklif ve isimleri şu şekilde oluştu;

Aydın Prefabrik Beton LTD. ŞTİ 3 milyon 370 bin TL

Saimoğlu İnşaat Ömer Aydın 3 milyon 260 bin TL

Volkan İnşaat, Miraç İnşaat iş ortaklığı 2 milyon 980 bin TL

Birliktaş İnş. Tic. AŞ. 2 milyon 640 bin TL

Özyurt Yapı Elemanları Tic. AŞ. 2 milyon 277 bin 500.TL

Yaklaşık maliyeti 3 milyon 91 bin 500 TL olan ihalenin sonucu komisyon değerlendirmesinin ardından açıklanacak.