Hacılar'da toplu sünnet şöleni düzenlendi

Hacılar'da, Kaymakamlık ve Belediye işbirliği ile 41 Kere Maşallah isimli toplu sünnet şöleninin ikincisi düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Parkı Hacılar Kafe Restoran'da gerçekleştirilen toplu sünnet şölenine, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Müftüsü Mehmet Özbek, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri, Muhtarlar, Sünnet olan çocukların, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

41 Kere Maşallah Toplu Sünnet Şöleninde, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kaymakam Haluk Sezen'e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “12 yavrumuzun sünnetleri yapıldı. İyi ki varsınız iyi ki buradasınız. İnşallah adı üzerinde 41 kere maşallah diyoruz. Bilindiği üzere gençlerimizin yavrularımızın bir sünneti yerine getirmiş olmaları da devletimiz vasıtasıyla, bizim için ayrıca gurur kaynağı ve onur kaynağı. İnşallah o yavrularımızda buralarda vatanımızın her köşesinde güzel hizmetler yaparlar. Bu şanlı bayrağımızın gölgesinde aziz vatanımızda Rabbim onlara hayırlı işler, güzel işler yapmayı nasip eyler. Bir ömür boyu aileleri başta olmak üzere o yavrularımıza da sağlık diliyorum. Sıhhat diliyorum. Sünnet zaten sağlıktır, sıhhattir. İnşallah yavrularımızda sağlıklı bir şekilde Rabbimin izniyle ömürlerini sürerler.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra kürsüye gelen Kaymakam Haluk Sezen ise “12 çocuğumuz erkekliğe adım attılar. Bu güzel günde sizleri de davet ederek aslında belediyemiz ve kaymakamlığımızın ortak işbirliğini bir kere daha kanıtlamış olduk. Çünkü artık burada her çalışmamız her icraatımızı belediyemizle ortak yapıyoruz ki iki kardeş kuruluş olduğu için bunlar. Bizler sosyal yardımlaşma vakfı olarak mütevelli heyetimiz burada. 41 kere maşallah projesinin geçen yıl birincisini bu senede ikincisini yaptık. Yine ortak bir çalışma oldu. Biz çocuklarımızın sünnet işlemlerini yaptık. Sağolsun başkanımızda bu işin eğlence ve aslında en güzel kısmını yapıyor sağ olsun var olsun. Teşekkür ediyorum kendisine. Vakıf üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü kararı ortak alıyoruz.” şeklinde konuştu.

Sünnet şöleni, İlçe Müftüsü Mehmet Özbek tarafından yapılan duanın ardından, şölen pastasının kesilmesi ile devam etti.

Kaymakamlık ve Belediye işbirliği ile düzenlenen, 41 Kere Maşallah isimli 2'inci toplu sünnet şöleninde sünnet heyecanı yaşayan çocuklar ve aileleri, canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler.