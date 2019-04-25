Hacılar'da TSKGV yararına yardım kermesi düzenlendi

Hacılar Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesi'nce Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yararına yardım kermesi düzenlendi. İlçedeki okullarla kamu kurumları tarafından hazırlanan yiyecekler kermeste satışa sunulurken, elde edilen gelirin TSKGV'ye aktarıldı.

Hacılar Kaymakamlığı ve Belediye iş birliği ile Hacılar Kafe Restoran'da, TSKGV yararına düzenlenen yardım kermesine, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akpınar, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri, İş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kermeste stantları tek tek gezen ve vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Bilal Özdoğan burada yaptığı açıklamada “Sayın Kaymakamımızın başlattığı ve ortaklaşa uyguladığımız, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yararına tüm kamu kurumlarımız ve okullarımız ile birlikte kermes düzenledik. Kafeteryamızın bahçesi, herkesçe bilinen ve takdir edilen, sevilen bir alan olması hasebiyle de burada tüm okullarımız öğle arasında velilerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz kamu kurumunda görev yapan tüm memur arkadaşlarımızla çalışanlarımız kermesimize geldiler. Şenlik havası içerisinde geçiyor. Çok güzel bir organizasyon. Sayın Kaymakamımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çorbada tuzu olan bütün hemşerilerimize, öğretmenlerime, öğrencilerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler de belediye olarak elimizden geldiğince bu kermesi bu güzelliği ilçemize yaşatmak istedik. Herkese hayırlı, uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Yardım kermesi ile Milletçe Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olduklarına vurgu yapan Kaymakam Haluk Sezen'de, “TSKGV yararına yaptığımız bu kermesimizde kamu kurumlarımızın, belediyemizin ve kaymakamlığımızın emekleri oldu. Onların ürettiği emtialar, ürünler satıldı. Elde edilen gelir TSKGV'ye bugün itibari ile hemen aktarılacak. Başkanlığımız her zamanki gibi desteklerini esirgemediler. Mekanlarını açtılar ve çalışmalarımıza ortak oldular. Ben Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Karadan karaya roketler, havadan havaya roket sistemleri, tank sistemleri, yerli milgem unsurlarının geliştirilmesi ve bir adım daha öteye taşına bilmesi açısından bu tip çalışmaların tüm Türkiye'de var olduğunu zaten medya organlarında izliyoruz. Biz de bir şekilde bir nebze olsun Sayın Başkanımızla planladık, çorbada tuzumuz olsun dedik. İnşallah TSKGV'ye biraz olsun faydamız olur. Tüm kamu kurumlarımıza, okullarımıza ve her şeyden önce gelip burada bizi yalnız bırakmayan Hacılar halkımıza çok teşekkür ediyorum. "şeklinde konuştu.

İlçedeki okulların yanı sıra kamu kurumlarının da stant açarak destek verdiği yardım kermesini ziyaret eden vatandaşlar, yöresel ürünlerin yanı sıra el emeği yiyeceklerden satın alarak hem güzel havada öğle yemeği yediler, hem de Türk Silahlı Kuvvetler Güçlendirme Vakfına katkıda bulunmuş oldular.