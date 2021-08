Hacılar'da yanan ormanlık alanlara fidan desteği

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi. Mecliste Türkiye genelinde yanan ormanlar için Hacılar ilçe nüfusu olan 12 bin 443 adet fidan bağışlandı.

Hacılar Belediye Meclis salonu'nda gerçekleştirilen ve 4 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Orman yangınlarına da değinen başkan Özdoğan, Hacılar ilçe nüfusu oranında yangın bölgesine her bir kişi adına fidan bağışında bulunacaklarını belirterek şöyle konuştu;

"Ülkemizdeki orman yangınlarında tüm gücüyle sahada olan devletimizin tüm kurumlarına teşekkür ediyorum. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu yangın devletimizin tüm yetkili kurumlarınca tüm yönüyle araştırılıyor. İnsanların kafasını karıştırmamak lazım. Sabotaj ihtimalleri yüksek. Böyle bir günde böyle bir zamanda birlik ve beraberliğin çok daha önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. İlk günden itibaren sahada bu doğal afet üzerinden siyaset yapmak hiç hoş değil. Bunun yaraları da hızla sarıldığına dair de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları var. TOKİ'mizin o alanda o yöreye has yapıları bir yıl içerisinde tamamlayacağı yönünde çalışmaların başladığı da bilgisine sahibiz. Bununla beraber yangında zarar gören alanlarımızda ilçe belediyesi olarak bizde ilçe nüfusuna denk gelecek şekilde her bir kişi için 1 Fidan bağışında bulunacağımızı belirtmek istiyorum. Ayrıca o yörede bulunan vatandaşlarımızın da yaralarını sarmak adına her zaman şahsım ve kurumum adına da yanlarında olacağımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Rabbim bir daha böyle bir afet göstermesin, böyle acı durumlarla karşılaşmayalım.”

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27.07.2021 tarih ve 1338 sayılı müzekkere ekinde sunulan satış konusunda encümene yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 13.04.2021 tarih ve 629185 sayılı yazısı ile yapı alanının satışı için encümene yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edilirken, gündemin üçüncü maddesinde, ilçemizde açılacak olan noterlik işi için işyeri kiralama talebinin görüşülmesi hususu görüşülerek oybirliği ile karara bağlandı. Ayrıca, gündemin son maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.08.2021 tarih ve 1404 sayılı müzekkere ekinde sunulan satış konusunda encümene yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.