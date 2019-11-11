İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hacılar'da yarının nefesi için 2 bin fidan dikildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan ve 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu “Bugün Fidan Yarın Nefes” kampanyası kapsamında Hacılar’da da 2 bin fidan dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan ve 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu “Bugün Fidan Yarın Nefes” kampanyası kapsamında Hacılar'da da 2 bin fidan dikildi.


Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Hacılar Serçer Yaylasında düzenlenen programa Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı Özdoğan, ilçe protokolü, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.


Kaymakam Haluk Sezen'in saat: 11.11'de start vermesiyle birlikte genç, yaşlı tüm katılımcılar “Bugün Fidan Yarın Nefes” diyerek fidanları toprakla buluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.