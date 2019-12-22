Hac?lar'da ye?il alanlar art?yor

Hac?lar Belediyesi il?ede bulunan parklar?n ve ye?il alanlar?n bak?mlar? ile iyile?tirme ?al??malar?n? s?rd?r?rken, yeni parklar ve ye?il alanlar il?eye kazand?r?yor.

Yeni Mahalle Ergenekon Sitelerinde yap?m? tamamlanan park alan?n? inceleyen Hac?lar Belediye Ba?kan? Bilal ?zdo?an, vatanda?lar?n dinlemesi i?in il?eye yeni ye?il alanlar ve parklar kazand?rmaya devam edeceklerini s?yledi.

Ba?kan ?zdo?an, ?Yeni Mahalle Ergenekon Sitesi'nde ki park?m?z? yakla??k 20 g?n ?nce tamamlam??t?k. ?imdi herhangi bir aksakl?k olup olmad??? hususunda incelemeleri heyetimizle birlikte yapt?k. G?rd?k ki ?ocuklar?m?z okul sonras? yeni park?m?zda, oyun alanlar?m?zda mutlu bir ?ekilde oyunlar?n? oynuyorlar. Keyif al?yorlar. Muhte?em bir manzara var. Yeni mahallemize Ergenekon sitemize hay?rl? olsun. ?n?allah ?al??malar?m?za h?z kesmeden edece?iz.? ifadelerini kulland?.