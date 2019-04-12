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Hacılar'da yeşil bir çevre için 800 fidan dağıtıldı

Hacılar Belediyesi tarafından vatandaşlara 800 adet çam fidanı dağıtımı yapıldı.


Daha yeşil bir Hacılar için çalışmalarını sürdüren Hacılar Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlara fidan dağıtımı yaptı. Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen fidan dağıtımına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Ağaçlandırma kampanyası çerçevesinde geçtiğimiz dönemde 20 bin adet fidanın toprakla buluşturulduğuna vurgu yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, doğayı korumak ve Hacılar'ın daha da yeşil bir bölge olması için 800 adet fidanının daha dağıtımını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Başkan Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:


“Daha yeşil bir Hacılar için 800 adet çam fidanını hemşehrilerimize dağıttık. İnşallah bizler de daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de yine hem dağıttığımız gibi hem de Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün belirlediği alanlara fidan dikimine devam edeceğiz. Önceki dönemde dikimini sağladığımız 20 bin adet fidanımıza ilaveten binlerce fidanı daha toprakla buluşturacağız. Daha yeşil bir Hacılar için durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Mevsimine göre de çam fidanının yanı sıra diğer fidanlardan da dağıtım yapacağız.”

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