Hacılar'dan Türkiye Yüzyılına Güçlü Destek

Toplantıya milletvekillerinden AK Parti il yönetimine, işadamlarından STK'lara, oda başkanlarından hayırseverlere, 7 den 70'e çok geniş bir katılım sağlandı. Toplantıda tüm kesimlerden birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Yüzyılı'na tam ve güçlü destek mesajları verildi. Şehit polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, meclis üyeleri, oda başkanları, iş adamları, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda ilk olarak yapılan divan seçiminde başkanlığa Abdülkerim Yalçın seçildi. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç ilçe teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2019 yerel seçimlerinin ardından tekrar seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Övüç, “Cumhur İttifakı olarak uyum içerisinde çalışıyoruz. Ayrıca gayretli bir belediye başkanımız var.” ifadelerini kullandı. 2023 seçimlerinin yaklaştığını belirten Övüç, teşkilat olarak hız kesmeden çalmadık kapı bırakmadan çalışmalarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. Ardından Hacılar Belediyesi tarafından ilçeye yapılan yatırımların video gösterimi yapıldı. Daha sonra kürsüye gelen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ilçeye gerek devlet, gerekse Büyükşehir ve ilçe belediyesi ile hayırseverlerin yaptıkları yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Özdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Çalışmalarımızda Hacılarımızın her bir ferdinin huzuru ve refahı önceliğimiz oldu. 7'den 70'e her kesime hitap eden çalışmalarımız car. Altyapıdan kentsel dönüşüme, kooperatiflerimizden yeni tesislerimize, yeşil alandan eğitim ve spor yatırımlarımıza, turizmden çevreye her alanda atılımlar gerçekleştirdik. Devletimiz ve milletimizle el ele vererek ilçemize 576 milyon liralık yatırımı kazandırdık. Hemşehrilerimizin bize yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Bu sebeple onlar ile sık sık bir araya geldik, dertleriyle dertlendik. Cumhurbaşkanımızın çizdiği hedefler doğrultusunda Hacılarımızı Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda Hacılarımızı daha da güzelleştirmek için çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar yaptığımız çalışmalara ek olarak 2023 yılında da ilçemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Özdoğan, daha sonra görev süresince ilçeye yapılan yatırımları slayt gösterisi eşliğinde sunumunu gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da Parti teşkilatlarının yaklaşan 2023 seçimlerine güçlü bir şekilde gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Hacılar Belediyesi'nin güzel işlere imza attığını belirten Çopuroğlu; “Son dönemlerde ülkemizde de ciddi manada işler yapılıyor. Özellikle savunma sanayinde ülkemiz oldukça gelişti. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Teşkilatsız başarı olmaz. Teşkilat denince de aklıma gençlik kolları ve kadın kollarımız gelmektedir. Gençlik kollarımız Türkiye çapında yaptığı çalışmalarla birinci olmuştur. Kadın kollarımız kapı kapı dolaşarak çalışmalarını sürdürmektedir” dedi. Daha sonra konuşan Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de; AK Parti iktidarlarının 20 yılda yaptığı hizmetleri örneklerle anlattı. 2023 seçimlerine sahadan hiç çekilmeden çalışacaklarını belirten Karayel, Türkiye'de nereye giderseniz gidin her yerde AK parti teşkilatlarının yatırımları konuşulmaktadır, dedi. Karayel, son dönemde yapılan asgari ücret zammı ile ilgili işçi ve işverene destek verdiklerini de belirtti.

Toplantının sonunda dilek ve temenniler bölümünde söz alan HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, ilçeye yüksekokul yapılmasını istediklerini belirterek, “HAGİAD olarak sanayicilerin katkısıyla bunu yerine getirebiliriz” dedi. Başkan Özdoğan'da iş adamlarına teşekkür ederek gerekli çalışmaları başlatacaklarını söyledi.