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Haciz ve yakalamalı araçlardan çenç yapılan 2 çekici yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nce yapılan çalışmalarda haciz ve yakalamalı araçlardan çenç edildiği belirlenen 2 çekici ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda haciz ve yakalamalı araçlardan çenç edildiği belirlenen 2 çekici ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından çalıntı veya çenç olma ihtimali üzerine 2 çekici muhafaza altına alındı. Çekiciler üzerinde yapılan incelemelerde haciz ve yakalamalı araçlardan çenç yapıldığı belirlendi. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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