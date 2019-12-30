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HADAK, sezona madalyalar ile başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Alp disiplinli Büyük Slalom yarışmaları tamamlandı.

Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcuları yarışmalarda 4 madalya kazandı.


28-29 Aralık 2019 tarihleri arasında Erciyes Dağı Hacılar Kapı mevkiinde düzenlenen yarışmalar nefesleri kesti. U12 - U14 - U16 - U18 ve büyükler kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda HADAK kulübü sporcularından U-12 erkeklerde Ali Çavuş ikinci, U-14 bayanlarda Ela Özdemir ikinci, U-14 erkeklerde Ahmet Tuğrul üçüncü, büyük erkek kategorisinde Ömer Can Gürlaş üçüncü olarak toplam 4 madalya kazandı.

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