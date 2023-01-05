HADAK Sporcuları Sezona Muhteşem Başladı

Kayseri Okullar Arası Kayak İl Birinciliği yarışları Erciyes Turizm Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirildi. Hacılar Dağcılık ve Kış sporları Kulübü (HADAK) Sporcuları yarışlardan toplamda 7 madalya kazanarak sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden olan Erciyes'te sezonun açılması ile pistler kayakçıları ağırlamaya ve çekişmeli yarışlara sahne olmaya da başladı. Hacılar Kapı Tesislerinde düzenlenen Kayseri okullar arası kayak il birinciliği, il genelinden gelen sporcuların zevkli ve heyecanlı mücadelesine sahne oldu. Yarışlarda 7 madalya kazanarak sezona güzel bir başlangıç yapan HADAK sporcularını tebrik eden Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Bilal Özdoğan; “İlimizde böylesine güzel bir tesis var. Bizlerde sporcularımıza gereken desteği veriyoruz. Onlarda böylesine bir güzelliğin karşılığını madalya ile bize veriyorlar. Bundan çok mutlu oluyoruz. Gençlerimize güvenimiz sonsuz. Devamının geleceğine yürekten inanıyorum. Sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.