Hafızlık Yarışması Bölge Finali Kayseri'de yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini teşvik etmek ve hafızlık yapan öğrencileri motive etmek amacıyla Kur'an kursu öğrencileri arasında düzenlenen Hafızlık Yarışması bölge birinciliği seçimi Kayseri'de yapıldı.

Hafızlık Yarışması Bölge Finali'nde konuşan İl Müftü Vekili ve İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci, “Öncelikle bu öğrencilerimizi yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Hocalarımız gayretleriyle, teşvikleriyle, birçok sıkıntılara katlanarak öğrencilerimizi yetiştirdiler. Ailelerine de teşekkür ediyorum. Çünkü aile, hoca ve öğrenci birlikte bu işin üstesinden geliniyor. Ben ailelerin çocuklarına özveriyle böyle bir imkân hazırladıklarını düşünüyorum. Yarışmaya katılan bütün yavrularımızı kutluyorum. Benim gözümde hepsi birinci, hafız olan herkes birincidir" dedi.

Komisyon başkanlığını Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Hamza Gökçe'nin yaptığı yarışmada, komisyon üyeliklerini ise İl Müftü Yardımcısı Yaşar Bolat ve Uzman Vaiz Dr. Cansever Dokuz yaptı. Komisyon seçimi sonucunda; erkeklerde hafızlık bölge birincisi Konya'nın Meram İlçe Müftülüğü'ne bağlı Çayırbağı Kur'an Kursu Öğrencisi Hasan İlimler oldu ve 20 Eylül'de İzmir'de yapılacak olan Türkiye Finali'ne katılmaya hak kazandı.

Yarışma sonrası İl Müftülüğü tarafından yarışmaya katılan bütün yarışmacılara derecelerine göre çeşitli hediyeler de verildi.