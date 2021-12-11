Haftanın hakemleri açıklandı

haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Amatör Küme'de 7. hafta müsabakaları bugün saat 14.00'de oynanacak olan 2 karşılaşma ile başlayacak. Bugün başlayacak olan heyecan yarın 8 maç ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Bugün

Esentepespor- Kayseri Gençlerbirliği: Ahmet Çıtak

Sanayi Esnafspor- OSB Atletikspor: Hüseyin Otyakmaz

Yarın

Kayserigücü FK-Erciyes Esen Makinaspor: Hüseyin Otyakmaz

Amarat Gençlikspor-Hacılar Erciyesspor: Ahmet Ulu

Kocasinan Ülküspor-Talas Anayurtspor: Erdem Sarıaslan

Başakpınar Belediyespor-Kayseri Şekerspor: Hüseyin Keğin

Erciyes Reşadiye Gençlikspor-Tomarza Belediyespor: Esat Sabuncu

Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor: Cemal Emre Gömeç

Kayseri Yavuzspor-Buğdaylıspor: Kemal Hattatioğlu

Özvatan Gençlikspor-Gültepespor: Ahmet Pakırcı