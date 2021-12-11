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Haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 7.

haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.


Süper Amatör Küme'de 7. hafta müsabakaları bugün saat 14.00'de oynanacak olan 2 karşılaşma ile başlayacak. Bugün başlayacak olan heyecan yarın 8 maç ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


Bugün


Esentepespor- Kayseri Gençlerbirliği: Ahmet Çıtak


Sanayi Esnafspor- OSB Atletikspor: Hüseyin Otyakmaz


Yarın


Kayserigücü FK-Erciyes Esen Makinaspor: Hüseyin Otyakmaz


Amarat Gençlikspor-Hacılar Erciyesspor: Ahmet Ulu


Kocasinan Ülküspor-Talas Anayurtspor: Erdem Sarıaslan


Başakpınar Belediyespor-Kayseri Şekerspor: Hüseyin Keğin


Erciyes Reşadiye Gençlikspor-Tomarza Belediyespor: Esat Sabuncu


Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor: Cemal Emre Gömeç


Kayseri Yavuzspor-Buğdaylıspor: Kemal Hattatioğlu


Özvatan Gençlikspor-Gültepespor: Ahmet Pakırcı

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