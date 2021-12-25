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Haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 9.

haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.



Süper Amatör Küme'de 9. hafta müsabakaları tamamı yarın oynanacak. Yarın oynanacak olan 9.hafta sonunda ligin ilk yarısını tamamlanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 9. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


Esentepespor-Buğdaylıspor: Ahmet Ulu


Kayseri Gençlerbirliği- Kocasinan Şimşekspor: Kemal Hattatioğlu


Kayseri Şekerspor-OSB Atletikspor: Alim Kandemir


Amarat Gençlikspor- Özvatan Gençlikspor: Hüseyin Otyakmaz


Erciyes Esen Makinaspor-Kayseri Yavuzspor: Yusuf Uğurlu


Kocasinan Ülküspor-Hacılar Erciyesspor: Cem Eray Eşmekaya


Sanayi Esnafspor-Gültepespor: Hüseyin Keğin


Erciyes Reşadiye Gençlikspor-Kayserigücü FK: Ahmet Çıtak


Başakpınar Belediyespor- Talas Anayurtspor: Rıza Öztürk


Kayseri Yolspor-Tomarza Belediyespor: Birtan Ekren

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