Haftanın hakemleri belli oldu

haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Amatör Küme'de 6. hafta müsabakalarının tamamı Pazar günü oynanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Esentepespor-Kayseri Yolspor: Erol Eroğlu

Talas Anayurtspor-Sanayi Esnafspor: Burak Altınel

Buğdaylıspor-Erciyes Reşadiye Gençlik: Birtan Ekren

Kayseri Gençlerbirliği-Erciyes Esen Makina: Hüseyin Keğin

Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Yavuzspor: Ahmet Çıtak

Kayseri Şekerspor-Kocasinan Ülküspor: Esat Sabuncu

OSB Atletikspor-Amarat Gençlikspor: Ramazan Haymana

Başakpınar Belediyespor-Gültepespor: Ali Etlikçi

Tomarza Belediyespor-Kayserigücü FK: Volkan Oğuz

Hacılar Erciyesspor-Özvatan Gençlikspor: Mehmet Altıparmak