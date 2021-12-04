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Haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 6.

haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.


Süper Amatör Küme'de 6. hafta müsabakalarının tamamı Pazar günü oynanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


Esentepespor-Kayseri Yolspor: Erol Eroğlu


Talas Anayurtspor-Sanayi Esnafspor: Burak Altınel


Buğdaylıspor-Erciyes Reşadiye Gençlik: Birtan Ekren


Kayseri Gençlerbirliği-Erciyes Esen Makina: Hüseyin Keğin


Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Yavuzspor: Ahmet Çıtak


Kayseri Şekerspor-Kocasinan Ülküspor: Esat Sabuncu


OSB Atletikspor-Amarat Gençlikspor: Ramazan Haymana


Başakpınar Belediyespor-Gültepespor: Ali Etlikçi


Tomarza Belediyespor-Kayserigücü FK: Volkan Oğuz


Hacılar Erciyesspor-Özvatan Gençlikspor: Mehmet Altıparmak

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