İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 14.

haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.



Kayseri Süper Amatör Küme'de Pazar günü oynanacak olan 9 karşılaşma ile heyecan devam edecek. Hem A Grubunda hem de B Grubunda heyecan dorukta. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 14. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


Kayseri Gençlerbirliği-Kayseri Yolspor: Suha Adıyaman


Buğdaylıspor-Kayserigücü FK: Cemal Emre Gömeç


Talas Anayurtspor- Amarat Gençlikspor: Caner Kalem


Başakpınar Belediyespor-Kocasinan Ülküspor: Cem Eray Eşmekaya


Tomarza Belediyespor-Erciyes Esen Makina: Erdem Sarıaslan


Kayseri Şekerspor- Sanayi Esnafspor: Mehmet Altıparmak


Hacılar Erciyesspor- Gültepespor: Necati Selçuk Şahin


OSB Atletikspor-Özvatan Gençlikspor: Ahmet Ulu


Kocasinan Şimşekspor- Erciyes Reşadiye Gençlikspor: Kemal Hattatioğlu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.