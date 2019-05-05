HAGİAD Başkanlığı'na Erkan Seçildi

Olağan Genel Kurul'u gerçekleştirildi. Genel Kurul'da başkanlığa Fatih Erkan getirildi.

Hacılar Kafe Restoran'da gerçekleştirilen HAGİAD 14. olağan genel kurul toplantısına, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, önceki dönem belediye başkanları Ahmet Herdem ve Ekrem Baktır ile iş adamları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını HAGİAD Başkanı Nebi Doğan gerçekleştirdi. Doğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Bugün biliyorsunuz HAGİAD olarak 20. Yılımızı doldurmuş vaziyetteyiz. Artık 21. yılımıza devrediyoruz. Ben de 4 dönemdir yapmış olduğum başkanlık görevini bugün itibariyle inşallah devredeceğiz. “

Açılış konuşmasının ardından Divan Başkanlığına Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, katip üyeliklere Yusuf Turan ve Rasim Kahraman oy birliği ile seçildi.

14. olağan genel kurul gündeminde yer alan faaliyet ve hesap raporları ile yönetim ve denetim kurullarının ibrası oy birliği ile kabul edildi.

Yeni yönetim kurulu üyeleri okunarak oy birliği ile kabul edildi. Yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı. Fatih Erkan, Murat Baktır, Mehmet İçingir, Serdar Özkaya, Fazilet Kahraman, Mükremin Dur, Fatih Turan. Denetim kurulunda ise, Hacı Osman Övüç, Hüseyin Bostancı, Altay Şaş yer aldı.

Toplantı sonunda söz alan HAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan “Bizim yeni dönemde hedefimizin gençler olacak. Genç arkadaşlarla özellikle sanayimizde 3'üncü kuşak dediğimiz yeni jenerasyonun başlamasıyla beraber değişen Dünya'ya özellikle teknolojik ticaret ve pazarlamanın başladığı bu süreçte HAGİAD olarak hep beraber eğitim, kültür faaliyetleri içerisinde ekonomimize katkı sağlayabilecek neler yapabiliriz ile ilgili inşallah önümüzdeki dönemde çok ciddi atılımlarla beraber bir şeyler yapmaya çalışacağız. Nebi Başkanımın da buyurduğu gibi bu önümüzdeki süreçte tabi HAGİAD'ımızın şehrimizde daha bilinir, aktif bir hale gelmesi için de siz değerli sanayicilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Buradan Yunus Emre'nin bir sözüyle devam etmek istiyorum. ‘Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz' sözünden hitaben bizim özellikle de ülkemizin şu bulunduğu ekonomik sosyo yapı durumunda, birlik ve beraberlik içerisinde olup ticaretimize yansıyacak paydaşları paylaşarak ilerletmemiz gerektiğine inanıyorum. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Gazilerimize de Allah uzun ömürler versin diyorum. İlçemiz ve şehrimiz için bir hizmet borcu olduğuna inandığımız için yeni süreçte de dolayısıyla inşallah arkadaşlarla beraber ben önce ilçemize sonra ilimize bir şeyler katmak istiyoruz. Yeni dönemin hepinize hayırlı olmasını diliyorum inşallah hep beraber başaracağımıza inanıyoruz.” şeklinde konuştu.