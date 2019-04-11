HAGİAD Yönetiminden Özdoğan'a hayırlı olsun ziyareti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Hacılar Genç Sanayici ve İşadamları Derneği (HAGİAD) Yönetimi, Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

HAGİAD Yönetim Kurlu Başkanı Mustafa Nebi Doğan burada yaptığı açıklamada, “Bilal Başkanımı öncelikle tebrik ediyorum. Yoğun bir seçim çalışması geçirdiniz. Bizleri de kendinizden biri olarak gördünüz. Hacılar'da ciddi işler yapacağınızdan hiç şüphemiz yok. Ben Hacılar'ı sizin için gönlünüzdeki bir vefa borcu olarak düşünüyorum. Sizi görmek istediğimiz nokta ilerleyen zamanlar da buranın çok daha ilerileri olacağını düşünüyorum. Seçim çalışmalarında ki fotoğraflara baktığımda hakikaten bizi layıkıyla temsil ettiğinizi, bilgi, birikim ve donanımınızda görüyoruz. İlerleyen zamanda da bunlarında daha ileriye gideceğini düşünüyorum. Biz HAGİAD olarak Hacılar'a yapılacak bütün sosyal sorumluluk projeleri ve onun dışında size verebileceğimiz bütün desteklerle beraber sonuna kadar arkanızdayız. Samimiyetiniz ve çalışmalarınız için bizde teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

HAGİAD Yönetiminin ziyaretinden ve hayırlı olsun dileklerinden memnuniyet duyduğunu kaydeden Başkan Bilal Özdoğan ise, “Sizler gerek aday aday adaylığımız sürecinde gerekse adaylığımız sürecinde gerçekten gönülden, yürekten işin doğrusu kalpten desteğini hissettiğim kardeşlerimsiniz. Bende HAGİAD yönetimde olmaktan her zaman onur duydum, keyif aldım. Güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte başaracağız, birlikte güzel işler yapacağız. Bu zamana kadar verdiğiniz değerli destekler için hem şahsım adına hem belediyemiz adına hem ilçemiz adına teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde de bu desteklerin her anlamda artırarak devam edeceğine hiçbir şüphem yok. Hacılar'ı geldiği noktadan daha iyi noktaya taşımakta inşallah bizim hedefimiz, gayemiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep beraber ülkemiz adına, istihdam adına ne varsa hem yerel yönetimler olarak hem de bir kardeşiniz olarak ne yapabilirsek bunun gayretinde, bunun derdinde olacağız. Ülkemize katma değer adına üretim adına sizler gibi değerli iş adamı kardeşlerimizle, ağabeylerimizle bunu ne yaparız diye birlikte kafa yoracağız. Özelinde ilçemiz, genelinde ülkemiz için inşallah güzel işleri birlikte yapacağız.” dedi.