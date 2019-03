Hak-İş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

Düzenlenen programa Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Hak-İş İl Başkanı Serhat Çelik ve Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendika başkanları ile çok sayıda bayan sendika üyesi katıldı.

Çelik programda yaptığı konuşmada Hak iş olarak bu anlamlı günde önceliğimiz; kadınlarımızın toplumsal hayattaki rol, statü ve işlevlerini yükseltmek için daha fazla çaba göstermek olduğunu söyleyerek şu şekilde devam etti, “Kadın vatandır, ülkedir, memlekettir, ana kucağıdır. Hayat veren can veren ülkenin aydınlık geleceğidir. Kadın ailenin can damarıdır. Kadının güçlü olduğu bir toplumda aile de güçlü olacaktır. Kadınların eğitim düzeylerinin yükseltilmesi ile iş hayatındaki yeri ve konumu daha güçlü olacaktır. Kadın çalışanlar düzensiz ve uzun çalışma saatleri vardiya ve Ulaşım gibi nedenlerle iş ve aile Yaşamının uyumlaştırılması konusunda sorunlar yaşamaktadır. bu sorunların çözümü noktasında gerçekçi ve Etkin projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir iş hayatında daha büyük katkılar sağlayabilme potansiyeline sahip kadınlarımız annelik ve doğum durumlarından dolayı ne yazık ki önyargı ile karşılanmaktadır lar ve iş hayatında yeterince aktif olamamaktadırlar. Demokratik ileri bir toplum için kadınlar güçlendirilmesi etkinlik alanlarının genişletilmesi eğitim istihdam siyaset hukuk ve benzeri eşit fırsatlar ve olanaklardan yararlanıyor olmaları gerekmektedir” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı ve Ak Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün sadece bir gün olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyerek şu şekilde devam etti, “ Biz sizleri sadece bir güne sığdıracak kadar yada sadece bir gün sizleri hatırlayacak kadar aczin içerisinde olan insanlar değiliz. Sizler başımızın tacısınız. Siz yeri gelir annemiz, siz yeri gelir bacımız, yeri gelir kardeşimiz, yeri gelir Kara Fatmalar, yeri gelir mermileri omuzlarında taşıyan Nene Hatunlar olursunuz. Kısacası siz bizim her şeyimizsiniz. Hazreti Haticelere, Hazreti Fatmalara, Hazreti Ayşelere layık olma anlayışında olan bu kaygıyla yavrularımızı yetiştiren annelerimizsiniz. O acıdan eli öpülesi insanlarsınız ” dedi.

Hak-İş'in her zaman için sağduyulu sendikacılık anlayışı içerisinde yol aldığını söyleyen Büyükkılıç şu şekilde devam etti “Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikalar her zaman için sağ duyunun, hoşgörünün timsali haline geldiler ve bu anlayış içerisinde yol aldılar. Hak-İş e bağlı sendikalı bayan üye sayısı yeterli olmadığını düşünüyorum. Her zaman için sendikalı emekçi kadın sayısının artmış olması bizleri keyiflendirir ve gururlandırır. O açıdan inşallah daha fazla dayanışma içerisinde sendikalar içerisinde yer almanız tatbiki bu anlayış içerisinde hep birlikte çalışmamız bizlere yakışır. Bu vesileyle bizlere bir araya getiren Hak-İş Konfederasyonuna teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar gününüz ve kandiliniz mübarek olsun” dedi.

Kahvaltı programının ardından katılımcılara belediye başkanları karanfil hediye ettikten sonra günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler.