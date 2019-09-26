HAK-İŞ Konfederasyonu İtfaiyecilik Haftasını Kutladı

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik burada yaptığı konuşmasında itfaiyecilik mesleğinin önemine değinerek şu açıklamada bulunda, "İtfaiyecilik kutsal bir meslektir. Yangın, deprem, sel felaketi, trafik kazaları gibi acil durumlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde kendi canlarını bir saniye bile düşünmeyen ve zor durumda olan her canlıya, 7-24 fedakârca koşan ve hayat kurtaran, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası'nı kutlar, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim" dedi.