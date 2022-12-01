Hak-İş'in, “zorunlu emeklilik kaldırılsın talebi” kabul gördü

Hak İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Serhat Çelik yaptığı açıklamada KHK ile kadroya geçirilen işçilerin zorunlu emekli edilmesi uygulamasının Hak-İş'in talepleri doğrultusunda kabul gördüğünü söyledi.

Çelik; Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından uzun zamandır dile getirilen, 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen işçilerin zorunlu emekli edilmesi uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili taleplerinin kabul gördüğünü söyleyerek şu şekilde devam etti;

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Genel Başkanımız Arslan'ın kendisini ziyaretinin ardından, zorunlu emeklilik şartının kaldırılacağını açıkladı. Bakan Bilgin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçirilen işçilerin zorunlu emeklilik şartını ortadan kaldıracağız. KHK ile kadroya geçen işçiler, 'Sen şu kadar çalıştın, artık emekli olursun' denilerek zorla emekli ediliyorlar. Onu ortadan kaldıracağız. İsteğe bağlı olarak yasal sınırda çalışabilecekleri süre kadar çalışabilecekler' açıklamasında bulundu. Sorunun çözümü için Bakan Bilgin ile defalarca görüşen Genel Başkanımız Arslan, Kamu Çerçeve Protokolü'nde 696 sayılı KHK ile çalışanların sorunlarının çözülmesi konusunda bir mutabakata vardıklarını duyurmuş ve ‘zorunlu emekliliğin tartışılıp, çözüm bulunacağı bir çalışmayı da bizler taahhüt ettik ve bunu da 2023 yılından önce hayata geçirmemiz gerekiyor' çağrısında bulunmuştu. 696 sayılı KHK ile çalışanları gelir kaybına uğratan zorunlu emeklilik düzenlemesinin kaldırılmasıyla birlikte, binlerce emekçinin endişesi de giderilmiş oldu. HAK-İŞ olarak, kamu çerçeve protokolünde anlaşmaya varılan temel konuların hayata geçirilmesi konusunda mücadelemize devam ediyoruz. 696 sayılı KHK ile kadro alan işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesi, geçici ve mevsimlik işçilerin kadro sorununun çözümü ve KİT'ler başta olmak üzere kamuda kadro alamayan işçilerin kadro almasına yönelik taleplerimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Bu konuların 2022'nin sonuna kadar gerçekleştirilmesi konusunda Bakanımızın kararlı tutumu için kendilerine teşekkür ediyoruz.”