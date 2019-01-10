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Hakan Aslantaş Kayserispor kampında

Bir dönem Kayserispor forması giyen futbolcu Hakan Aslantaş, Sarı-Kırmızılı takımın kampını ziyaret etti.


2016-2017 sezonunda Kayserispor forması giyen bu sezon da TFF 1.Lig takımlarından Eskişehirspor ile antrenmanlarına devam eden Hakan Aslantaş, kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Kayserispor'un kampını ziyaret etti.


Eski takımı Kayserispor'un kampında sarı kırmızılı futbolcular ile bir araya gelerek sohbet eden Hakan Aslantaş, ligin ikinci yarısında da başarı dileklerinde bulundu.


Kayserispor kaptanları Umut Bulut, Deniz Türüç, Şamil Çinaz ve yardımcı antrenör Ceyhun Eriş ile sohbet gerçekleşen Hakan Aslantaş eski günleri yad ettiler. Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette hem Hakan Aslantaş hem de Kayserispor'lu futbolcuların keyfi yerindeydi.

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