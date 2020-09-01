Hakan Bahran, Emar Grup FK

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Emar Grup FK, dış transferde tecrübeli ve başarılı futbolcu Hakan Bahran’ı renklerine bağladı.
Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Emar Grup FK, dış transferde tecrübeli ve başarılı futbolcu Hakan Bahran'ı renklerine bağladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Siyahlılar kadrosuna önemli bir ismi kadrosuna kattı. Kayseri Emar Grup FK, geçen sezon Konya Ereğlispor forması giyen 1991 doğumlu kanat oyuncusu Hakan Bahran'ı renklerine bağladı. Birçok takımda hem amatör olarak hem de profesyonel olarak forma giyen Hakan Bahran yeni sezonda Emar Grup Fk forması giyecek.
2002 yılında futbola Kocasinan Şimşekspor'da futbola başlayan Hakan Bahran, ardından Kayseri Erciyesspor, Yalovaspor, Arsuz Karaağaçspor, Darıca Gençlerbirliği A.Ş, Maltepespor, Fethiyespor, Hacettespor, Sandıklıspor, Çatalcaspor, Karaman Belediyespor, Gönen Belediyespor ve son olarak Konya Ereğlispor forması giydi.
İşte Hakan Bahran'ın oynadığı maç sayısı ve attığı gol sayısı;
U21 Ligi - 55 maç 19 gol
Türkiye Kupası - 7 maç 4 gol
TFF 3.Lig - 120 maç 17 gol
TFF 2.Lig - 12 maç 1 gol
TFF 1.Lig - 2 maç
DSGL Türkiye Şampiyonası - 2 maç
DSGL - 31 maç 11 gol
U18 Türkiye Finalleri - 1 maç
Bölgesel Gençlik Geliştirme U18 - 1 maç 1 gol
BAL Ligi - 40 maç 5 gol