İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakan Bahran, Emar Grup FK

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Emar Grup FK, dış transferde tecrübeli ve başarılı futbolcu Hakan Bahran’ı renklerine bağladı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Emar Grup FK, dış transferde tecrübeli ve başarılı futbolcu Hakan Bahran'ı renklerine bağladı.


Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Siyahlılar kadrosuna önemli bir ismi kadrosuna kattı. Kayseri Emar Grup FK, geçen sezon Konya Ereğlispor forması giyen 1991 doğumlu kanat oyuncusu Hakan Bahran'ı renklerine bağladı. Birçok takımda hem amatör olarak hem de profesyonel olarak forma giyen Hakan Bahran yeni sezonda Emar Grup Fk forması giyecek.


2002 yılında futbola Kocasinan Şimşekspor'da futbola başlayan Hakan Bahran, ardından Kayseri Erciyesspor, Yalovaspor, Arsuz Karaağaçspor, Darıca Gençlerbirliği A.Ş, Maltepespor, Fethiyespor, Hacettespor, Sandıklıspor, Çatalcaspor, Karaman Belediyespor, Gönen Belediyespor ve son olarak Konya Ereğlispor forması giydi.


İşte Hakan Bahran'ın oynadığı maç sayısı ve attığı gol sayısı;


U21 Ligi - 55 maç 19 gol


Türkiye Kupası - 7 maç 4 gol


TFF 3.Lig - 120 maç 17 gol


TFF 2.Lig - 12 maç 1 gol


TFF 1.Lig - 2 maç


DSGL Türkiye Şampiyonası - 2 maç


DSGL - 31 maç 11 gol


U18 Türkiye Finalleri - 1 maç


Bölgesel Gençlik Geliştirme U18 - 1 maç 1 gol


BAL Ligi - 40 maç 5 gol

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.