Hakan Satılmış: “Çokların değil, inananların kazanacağı 14 Mayıs seçimi yapacağız”

Düzenlenen programa BBP Kayseri Milletvekili adayları, Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu Başkanı Ali Mızrak, 25 köy derneğinin temsilcileri, Sivaslı muhtarlar ve parti üyeleri katıldı. Programda Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu Başkanı Ali Mızrak ve muhtarlar, 14 Mayıs seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'ni destekleyeceklerini açıkladı.

Büyük Birlik Partisi'ni medrese ve ilim ocağı olarak gördüklerini söyleyen BBP Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hakan Satılmış, “Şehit liderimiz, ağabeyimiz, büyüğümüz, dava adamı Muhsin Başkanımızın dava arkadaşlarını yalnız bırakmayan davasına sadık muhtarlarımız, dernek başkanlarımız ve platform başkanımız öncelikle hoş geldiniz. Bizler inandığımız bu davada burayı, Büyük Birlik Partisi'ni hiçbir zaman parti olarak görmedik. Muhsin Yazıcıoğlu'nun dergahı gördük, medresesi gördük. İlim ocağı gördük, parti görmedik. Bugün de o inanmışlığın bizler dava adamı olarak arkamıza Muhsin Yazıcıoğlu'nu aldık. Yanımıza da sizleri aldık. Bu davada, bu kutlu yolda bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Bizler Muhsin Başkanımın dediği gibi, çokların değil inanmışların kazanacağı bir 14 Mayıs seçimi yapacağız. Bu seçimde bizleri yalnız bırakmayan tüm dava arkadaşlarımı tekrardan kutluyorum. İyi ki varsınız, var olun” dedi.

Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu Başkanı Ali Mızrak ise Muhsin Yazıcıoğlu'na vefa borçları olduğunu ve partinin yanlarında olacaklarını söyleyerek, “Ben Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu Başkanı Ali Mızrak olarak diyorum ki, biz siyaset yapmıyoruz sivil toplum kuruluşları olarak ama biz Kayseri'de 300 bin nüfusu olan Sivaslı'nın da yok sayılmasını istemiyoruz. Bizi yok sayanları biz farklı değerlendiririz. Onlar da kendilerini öyle değerlendirsinler. Bizlere kim değer veriyor ise biz onların yanında olmaya mecburuz. Çünkü geçmişte bir vefa borcumuz vardır Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime. Dostluğum da var, arkadaşlığım da var. Onun için bu davaya gönül veren arkadaşlarımın hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yolları açık olsun, rabbim yar ve yardımcıları olsun. Sivaslılar olarak da kıymetli muhtarlarım onlar da kendi aralarında böyle bir çalışma yaparlarsa daha iyi olur. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. İnşallah Kayseri'den vekiller çıkaracağımıza ben inanıyorum. Bu yüzden müsterih olun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından milletvekili adayları programa katılanlara kendilerini tanıttı.