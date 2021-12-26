Hakem Ümit Öztürk'ün Kayserispor karnesi

kez Kayserispor maçında düdük çalacak.

Yukatel Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Lig 19.hafta maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Denizli Bölgesi Süper lig hakemi, bugüne kadar Kayserispor'un 15 maçını yönetti. Bu maçlarda Kayserispor 4 galibiyet 2 beraberlik elde ederken 9 kez de mağlup oldu. Ümit Öztürk bu maçlarda Kayserispor'a 32 sarı kart 3 kırmızı kart çıkarırken rakiplerine ise 43 kez sarı kart gösterdi.

Ümit Öztürk, bu sezon Kayserispor'un deplasmanda 6-3 yenildiği Alanyaspor maçını yönetmişti. Öztürk, Sivasspor'un ise 11 maçını yönetti. Komşu kent takımı bu maçlarda 6 galibiyet 5 beraberlik alırken hiç yenilmedi. Ümit Öztürk, bu sezon Sivasspor'un sahasında 1-0 kazandığı Galatasaray ve 0-0 berabere kaldığı Giresunspor maçını yönetmişti.