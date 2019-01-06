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Hakeme tokat atan oyuncu 11 maç ceza aldı

Kayseri’de geçtiğimiz hafta Argıncıkspor ile Sanayi Esnafspor arasında oynanan karşılaşmanın 90+2.

Kayseri'de geçtiğimiz hafta Argıncıkspor ile Sanayi Esnafspor arasında oynanan karşılaşmanın 90+2.dakikasında Sanayi Esnafspor'dan Ahmet Çetin maçın orta hakemi Hakan Çam'a attığı tokat sonrası İl Disiplin Kurulu 11 maç ceza verdi.


Argıncık Spor Kompleksi 1 Nolu Sahada oynanan ve Argıncıkspor'un 2-0 üstünlüğü ile devam eden müsabakanın 90+2.dakikasında maçın orta hakemi Hakan Çam'a Sanayi Esnafsporlu Mustafa Çetin'e hakeme yapmış olduğu fili saldırı sonrası 11 maç ceza verildi. İl Disiplin Kurulu ayrıca Sanayi Esnafspor'un 3-0 mağlubiyetine, Argıncıkspor ise 3-0 galibiyetine karar verdi.


İl Disiplin Kurulu tarafından alınan kararlar ise şu şekilde;


-30.12.2018 tarihinde oynanan Argıncıkspor-Sanayi Esnafspor futbol müsabakasında Sanayi Esnafspor'dan 1234996 lisans nolu Mustafa Çetin'e Ağustos 2017 tarihli FDT'nin 94/4, 44/2-a, 10.95/3 md. gereğince 11 maç ceza verilmesine,


-30-12-2018 tarihle oynanan Argıncıkspor-Sanayi Esnafspor futbol müsabakasında Sanayi Esnafspor futbolcusu tarafından hakeme yapılan fiili saldırı sonucu müsabakasını tatil edilmesi nedeniyle FMT'nin 19.md gereğince Sanayi Esnafspor'un 3-0 hükmen mağlubiyetine, Argıncıkspor'un 3-0 hükmen galibiyetine ve olayın kulüpçe yapılan topyekûn bir eylem olmadığı sadece bir futbolcunun fiili saldırısı sonucu bu eylemin gerçekleştiği değerlendirildiğinden Sanayi Esnafspor'a puan silme cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

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