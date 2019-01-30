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Hakemler testten geçti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Futbol Hakemlerine yönelik Bölgesel Atletik Test Kayseri’de Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha’da yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Futbol Hakemlerine yönelik Bölgesel Atletik Test Kayseri'de Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da yapıldı.


Çok sayıda şehirden gelen hakemler 3 ayrı testten geçerek yeterlilik bakımından değerlendirmeye alındı. Yapılan testlere Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat hakemlerinin yanı sıra Isparta, İstanbul ve Ankara'dan 1'er hakem katıldı. Toplamda 43 hakemin ve 19 gözlemcinin yer aldığı testler sorunsuz şekilde tamamlandı. Katılımcı hakem ve gözlemciler yapılan testlerden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) düzenlediği EPAK seminerine katılarak bilgilendirildiler.

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