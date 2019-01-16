İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari değil Kayseri

Kayseri’nin Sarız ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılmasında çekilen fotoğraf, ’Hakkari değil Kayseri’ dedirtti.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılmasında çekilen fotoğraf, 'Hakkari değil Kayseri' dedirtti.


Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı kent merkezi ve ilçelerde ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri'nin Sivas, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde ve Nevşehir yolları trafiğe kapatıldı.


Trafiğe kapanan yollarda ise ekipler kar temizleme ve yol açma çalışmalarına ağırlık verdi. Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Dokuzdolambaç mevki'inde çekilen bir fotoğraf, kış mevsiminde yağan karın yüksekliği ile dikkat çeken Hakkari'deki görüntüleri aratmadı. Kar temizleme ve yol açma çalışmalarında yaklaşık 3.5 metre yüksekliğe ulaşan kar kalındığı görenlere, 'Hakkari değil Kayseri' dedirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.