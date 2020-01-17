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Hakkari değil Kayseri

Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı Arslantaş köyündeki karla mücadele ve yol açma çalışmaları, daha çok Hakkari gibi Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan illerde yaşanan karla mücadele çalışmalarını andırdı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Arslantaş köyündeki karla mücadele ve yol açma çalışmaları, daha çok Hakkari gibi Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan illerde yaşanan karla mücadele çalışmalarını andırdı.


Kayseri'de merkezde kar yağışı olmazken, ilçelerde yağan kar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tomarza ilçesine bağlı Arslantaş köyünde kar kalınlığı yaklaşık 2 metreye kadar ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile ulaşıma açılmaya çalışılıyor.


Arslantaş köyündeki yol açma ve kar temizleme çalışmaları ise daha çok Hakkari gibi Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan illerde yaşanan karla mücadele çalışmalarını andırdı.

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