Hakkı Burak Yılmaz, Türkiye Şampiyonu oldu

Kayserili sporcu Hakkı Burak Yılmaz, Bursa'da gerçekleştirilen müsabakalarda Türkiye Şampiyonu oldu.

Hakkı Burak Yılmaz, 3 Adım atlama branşında 15.52'lik derecesi U-20 Türkiye Şampiyonu olurken, bu sene Avrupa'da en iyi 4. atlayışın da sahibi oldu. Milli Takım forması ile 7-10 Ağustos tarihlerinde İsrail'de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin madalya umudu olarak yarışacak olan Hakkı Burak Yılmaz, "Avrupa Şampiyonu olmayı çok istiyorum. İsrail'de bayrağımızı göndere çektirmek en büyük gurur kaynağım olacak. Tek hedefim İsrail'de İstiklal Marşı'nı okutmak ve altın madalyayı almak" diye konuştu.

Türkiye Şampiyonu olan oğlu ile gurur duyduğunu belirten baba Murat Yılmaz da, "Kayseri'de Alpaslan Taksi Durağında taksicilik yapıyorum. Oğlumun aldığı bu derece bizi mutlu etti. İnşallah Avrupa Şampiyonu olacak ve bir kez daha kendisi ile gurur duyacağız. Oğluma güveniyorum. Milli formanın hakkını verecek" ifadelerini kullandı.