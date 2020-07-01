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Halil Adak: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Kayseri Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Antrenörü Halil Adak, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Kayseri Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Antrenörü Halil Adak, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.


Masa Tenisi branşında Kayseri'yi Süper Lig'de temsil eden Kocasinan Belediyespor, Avrupa kupalarında mücadeleye etmeye hak kazanan


Kayseri Gençlik Spor Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyespor Masa Tenisi Antrenörü Halil Adak, "Liglerin sonlandırılmasıyla birlikte sadece kendi alt yapımızdaki sporculardan kurulu Kocasinan Belediyespor Kulübü A takımımız 2019-2020 Danyal Çiper sezonu Bayanlar Süper Ligini 4.olarak tamamlayarak önümüzdeki sezon yapılacak olan Europe Cup turnuvasına katılmaya hak kazandı. Ülkemizi bu turnuvada en iyi şekilde temsil etmek için uğraş veriyoruz. Hali hazırda A Milli bayan takımımızın 2 oyuncusu bizim sporcumuz. İnşallah milli sporcu sayımızı daha da yukarıya çıkarmak tek gayemiz. Süper Lig bayan takımımız Özge Yılmaz, Betül Nur Kahraman ve Kadriye Nur Sarı'dan oluşmaktadır” dedi.

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