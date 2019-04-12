Halk otobüsü ile gezintiye çıkan yaramaz köpek Duman bulundu

Kayseri'de 7 gün önce evden çıkan ve en son özel halk otobüsüne bindiği görülen küçük ırk, mix cinsi köpeği Duman bulundu. Duman'ın otobüsten inip bir vatandaşın peşine takıldığı ve o vatandaşın haberi görünce köpeğin sahibine ulaştığı öğrenildi.

Kayseri'de yaşayan Burak Gürler isimli vatandaşın 5 Nisan gecesi Duman isimli küçük ırk, mix cinsi köpeği kayboldu. Kaybolan köpeğinin izini süren Gürler, 6 Nisan sabahı Talas Anaşehir seferi yapan özel halk otobüsüne bindiği görülen köpeği Duman'dan bir daha haber alamadı.

İHA'nın yaptığı haber sonrası Duman kaybolduğu günden 7 gün sonra bulundu. Duman'ın sahibi Burak Gürler, gece 12'ye doğru telefon geldiğini söyleyerek, “Duman otobüsten SGK'nın olduğu durakta inmiş. Duman orada bir memurun peşine takılmış. O da evine götürmüş. Kaybolduğu ilk günden beri Hisarcık'ta yaşayan o vatandaşın yanındaymış. Yeğeni gazetede haberi görünce amcasına bilgi vermiş. Vatandaş da beni aradı, hemen gittim, aldım. Kendisi vereceğim ödülü kabul etmedi ama şefliğini yaptığım restorana ailece yemeğe davet ettim” diye konuştu.

Köpeğinin yuvasına kavuştuğunu söyleyen Gürler, “Sokak sokak benimle Duman'ı arayan dostlarıma ve sesimizi duyurmamıza, Duman'ı bulmamıza vesile olan siz değerli basın mensuplarına teşekkür ederim” dedi.