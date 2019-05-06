Halk oyunları eğitimi alan öğretmenler hünerlerini sergiledi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği proje çerçevesinde halk oyunları eğitimi alan öğretmenler, düzenlenen gösteriyle hünerlerini sergiledi. Öğretmenlerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterisini İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kocasinan İlçe Mili Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Melikgazi İlçe Mili Eğitim Müdürü Hacı Kaya, protokol, öğretmenlerin yakınları ve öğrenciler büyük ilgi ile izledi.

Eğitimin aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetler demek olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Bugün burada iki ayrı programı izleyeceğiz. Bu okulumuzdan arkadaşlarımız bize ulaştılar ve kendileri boş zamanlarında, teneffüslerde bir halk oyunu ekibi kurduklarını söylediler. Görünce gerçekten çok etkilendim. Böyle dolu dolu arkadaşlarımız. Aynı zamanda, bizim Mili Eğitim Müdürlüğümüz Ar-Ge faaliyeti olarak bir halk oyunları ekibi kurmuştu. Bu arkadaşlarımızın çoğu, daha bugüne kadar bu oyunları bilmeyen arkadaşlarımız. Bir araya geldiler ve ortaya birazdan beraber seyredeceğimiz bir organizasyon çıktı. Ben provaları seyrettim. Gerçekten muhteşemdi. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetler demek. Kendilerinin bu işin içinde ve ayrıca gönüllü olmaları çok önemli. Ben hepsine çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Kayseri'de ilk defa yapılan bir projeydi"

Öğretmenlerin kültürü yaşatmasını ve öğrencilere aktararak yaşamasını sağlanmasını istediğini belirten Salih Avgın Paşa Ortaokulu öğretmenlerinden Kemal Arslan, "Bu proje Mili Eğitim Müdürlüğümüz Ar-Ge bölümünün çalışması ve özelikle Milli Eğitim Müdürümüz Celalettin beyin Kayseri'ye gelmesinden sonra gelişen bir proje. Kendisinin dahilinde, öğretmenlerimizin gelişim kapsamında Kayseri'de bütün öğretmenlerimize ve okullarımıza yazı gönderildi. Okullarımızdan talep eden öğretmenlerimizle bir ortak platformda buluştuk ve yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. Yani Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öğretmen akademisinin bir projesi. Dolayısıyla çeşitli okullardan sadece öğretmen arkadaşlarımız aktif olarak görev alıyorlar. 3 ay içerisinde, 3 ayrı yörenin oyununu öğrendiler ve bugün bunu sahneleyecekler. Bu anlamda Kayseri'de ilk defa yapılan bir projeydi. Umarım devamı sağlıklı bir şekilde gelir. Öğretmenlerimizin kültürümüze sahip çıkmaları, halk oyunlarımızı yaşatmaları ve çocuklarımıza aktarabilmeleri açısından Mili Eğitim Müdürlüğü desteği ile sağlıklı bir ortam oluştu. Umarım nesilden nesile hem halk oyunlarımız yaşar, hem de öğretmenlerimiz yaşatmada aktif olarak çalışırlar" dedi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle ve çeşitli okullardan öğretim kadrosunun gönüllü başvurusu ile gerçekleşen etkinlikte, öğretmenler 3 aylık süreç içerisinde 3 farklı yörenin oyunlarını öğrendi. Halk oyunlarını oynayan öğretmenler, öğrencilerden oluşan müzik ekibinin eşliğinde izleyicilere coşkulu anlar yaşatarak hünerlerini sergiledi.