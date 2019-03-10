Halk Oyunları Grup Birinciliği Başladı

Coşkulu bir törenle yapılan açılış seremonisine Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Sporcular, İdareciler, Antrenörler ve vatandaşlar katıldı. İki gün boyunca Atatürk Salonunda devam edecek müsabakalarda 9 ilden 22 takım, 575 sporcu mücadele edecek. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; müsabakalara katılan tüm sporcu, Antrenör ve İdarecilere başarılar diledi.

Bugün Atatürk Spor Salonunda devam edecek olan Okullar Arası Halk Oyunları Gençler ve Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakaların ardından dereceye giren okullara ödülleri takdim edilecek.