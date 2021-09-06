Halk oyunları il birinciliği sona erdi

Geçtiğimiz günlerde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden halk oyunları sevdalısı Cerensu Eren'in isminin verildiği Halk Oyunları İl Birinciliği müsabakaları Talas Spor Salonu'nda yapıldı. Düzenlemeli ve düzenlemesiz kategorilerde yapılan müsabakalarda 5 takım mücadele etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.