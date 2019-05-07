Halkla birlikte Ramazan etkinliklerinde

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'ndeki Ramazan Etkinlikleri alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlik alanındaki tüm esnafı tek tek dolaşan Başkan Büyükkılıç'a vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildi. Başkan Büyükkılıç, Ramazan Etkinliklerinin ikinci gününe katılan Ünlü Sanatçı Esat Kabaklı'yı da dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, teravih namazı sonrası Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. Ramazan'ın ruhunu en güzel şekilde yansıtan etkinlik alanında tüm esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Her gittiği yerde ilgi ve sevgiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara ikramlarda da bulundu. Başkan Büyükkılıç, etkinlik alanını gezen vatandaşlara simit ve pişmaniye dağıttı.

ESAT KABAKLI'DAN MUHTEŞEM KONSER

Ramazan etkinliklerinin ikinci gününe Ünlü Sanatçı Esat Kabaklı katıldı. Ünlü Besteci ve Yorumcu Esat Kabaklı teravih namazı sonrasında başlayan konserinde kahramanlık türküleri ve marşlar seslendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da izleyenlerle birlikte türküler ve marşlara eşlik etti. Büyük bir ilgiyle takip edilen Esat Kabaklı, “Bil Oğlum” türküsü ile izleyenleri coşturdu.

Konser sonrası sahneye çıkarak Esat Kabaklı'ya çiçek veren ve teşekkür eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Esat Kabaklı'nın milli duygularımızı şaha kaldıran bir sanatçı olduğunu ifade ederek, “Kendini vatanına, milletine, Türk Bayrağımıza, ezanımıza feda etmiş, ömrünü bu uğurda harcamış olan aziz bir dostumuz. Cenabı Allah hayırlı uzun ömürler versin” dedi. Ünlü Sanatçı Esat Kabaklı da “Sayın Başkanıma başarılar diliyorum. Kayseri şaha kalkacak diyorlar. İnşallah Başkanımla şaha kalkacak” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konser sonrası da etkinlik alanını gezmeye ve vatandaşlarla bir arada olmaya devam etti. Geç saatlere kadar etkinlik alanında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, sahurluk simit ve kete de dağıttı.